В Англии представлен план постепенного снятия антиковидных ограничений в четыре этапа

Затем, самое раннее с 21 июня снимут оставшиеся ограничения на социальные контакты. Кроме того, британское правительство пересмотрит ряд действующих ограничений.

При этом, в понедельник стало также известно, что уже первая прививка вакциной Pfizer-BioNTech уменьшает риск заразиться коронавирусом COVID-19 на 70%. «Данные свидетельствуют, что одна доза уменьшает риск подхватить инфекцию более чем на 70%, а вторая доза — на 85%», — говорится в сообщении национальной службы здравоохранения, размещенном на сайте британского правительства.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.

В исследовании среди населения моложе 65 лет приняли участие медицинские работники. Они делали тесты на коронавирус каждые две недели. Национальная служба здравоохранения также провела анализ плановых тестов на COVID-19 среди населения старше 80 лет. Выяснилось, что пожилых людей одна прививка вакциной эффективно защищает против заражения коронавирусом с сопутствующими симптомами в 57% случаев, а две прививки — более чем в 85%.

Риск умереть от коронавируса у людей старше 80 лет, которые сделали прививку, на 56% меньше, чем у тех, кто не участвовал в вакцинации.