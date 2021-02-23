Эксперты при правительстве Литвы предлагают продлить карантин

Действующий при правительстве Литвы Экспертный совет предлагает продлить карантин.
«Вчера в Экспертном совете мы обсуждали продление карантинных условий, и весь экспертный совет единогласно одобрил одобрение карантины как таковой меры», – заявил на пресс-конференции во вторник директор Молетской больницы Вайдотас Григас.
По его словам, такое решение было принято с учетом того, что количество новых случаев, выявляемых за сутки, не падает, хотя и не демонстрирует признаков повышения.
«Это точно не та третья волна, что транслировалось, однако это вызывает беспокойство», – заявил член Экспертного совета.
В. Григас утверждает, что хотя ситуация значительно улучшилась, однако число случаев, а также количество госпитализаций перестало падать.
По его словам, конкретные даты будет устанавливать Кабмин.
«Нашим предложением было не ограничиваться периодом одной недели. Но это решение, конечно остается за правительством. Наша рекомендация – на более длительный период времени», – сказал В. Григас.
Он также сообщил, что эта рекомендация включает принципиальную установку продления карантина, однако его условия могут смягчаться, самое важное просто не рисковать резкой отменой всех или части ограничений.
«Еженедельно рассматриваются различные сектора, насколько я знаю, на этой неделе с сектором культуры будут общаться. В течение всего времени совет смотрит и обсуждает, выдвигает предложения правительству по поводу того, какие меры можно применять, а некоторые – смягчить», – сказал В. Григас.
В данный момент карантин действует в Литве до 28 февраля.