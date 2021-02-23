Эксперты при правительстве Литвы предлагают продлить карантин

В. Григас утверждает, что хотя ситуация значительно улучшилась, однако число случаев, а также количество госпитализаций перестало падать.

По его словам, конкретные даты будет устанавливать Кабмин.

«Нашим предложением было не ограничиваться периодом одной недели. Но это решение, конечно остается за правительством. Наша рекомендация – на более длительный период времени», – сказал В. Григас.

Он также сообщил, что эта рекомендация включает принципиальную установку продления карантина, однако его условия могут смягчаться, самое важное просто не рисковать резкой отменой всех или части ограничений.

«Еженедельно рассматриваются различные сектора, насколько я знаю, на этой неделе с сектором культуры будут общаться. В течение всего времени совет смотрит и обсуждает, выдвигает предложения правительству по поводу того, какие меры можно применять, а некоторые – смягчить», – сказал В. Григас.

В данный момент карантин действует в Литве до 28 февраля.