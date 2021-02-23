В Литве идет подготовка к крупномасштабному наводнению – МВД

По данным гидрометеорологической службы, согласно прогнозам погоды, таяние снега уже началось по всей Литве. Вероятно, что вода начнет подниматься в первую неделю марта, а пик будет достигнут в середине марта.

Департамент противопожарной охраны и спасения, стремясь должным образом подготовиться к возможным наводнениям, обратился к директорам администраций самоуправлений с тем, чтобы пересмотреть и при необходимости уточнить меры и планы превенции экстремальных ситуаций, прочие документы планирования деятельности. Кроме того, с учетом ситуации и гидрометеорологических условий, при необходимости будут инициированы превентивные заседания Комиссии по экстремальным ситуациям, на которых будет обсуждаться готовность к возможным наводнениям.

По потребности, над самоуправлениями могут летать вертолеты для осмотра территорий и выявления возможных угроз в связи с ледяными заторами, мониторинг ситуации также будет осуществляться с помощью дронов. С повышением уровня воды жителям будут отправлять СМС с извещениями.

Главы самоуправлений, участвующие в совещании, а также другие представители поделились опытом и обсудили будущие действия. С населением постоянно поддерживается связь, обновляются контактные данные, при необходимости оповещение будет быстрым.

До начала наводнения жителям советуют позаботиться о том, чтобы были запасы еды, питьевой воды и дров, спичек на несколько суток. Также следует хорошо изолировать все электропровода, чтобы избежать коротких замыканий. Из подвалов рекомендуется вынести овощи, запасы еды, ценные вещи, а легкие вещи, которые может испортить вода, вынести на верхние этажи, чердаки.

При вероятном наводнении нужно герметизировать колодцы, чтобы в них не попадала загрязненная вода. Для защиты домов от ледяных заторов нужно вбить защитные столбы, также советуют отмечать флажками или другими знаками путь от основной дороги до усадьбы.