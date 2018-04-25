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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Безответственно считать, что проблема кори в Литве решена

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Безответственно считать, что проблема кори в Литве решена, также безответственно и запугивать людей в связи с предстоящей вспышкой, утверждает глава литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

«Очень трудно сказать, но думать, что проблема кори должна быть исключена из повестки, было бы безответственно. Слишком пугать людей тоже безответственно. Это палка с двумя концами», – сказал BNS С. Чаплинскас.

По данным центра, в прошлом году корью заболели 834 человека, из них 196 детей и 638 взрослых. В основном в Каунасском и Вильнюсском округах.

Именно по причине значительно выросшего в прошлом году числа заболеваний корью, по данным центра, также значительно выросло и число прививающихся. 

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В январе-ноябре от кори, эпидемического паротита и краснухи прививались в полтора раза больше людей, чем за такой же период позапрошлого года – соответственно 76,3 тыс. и 46,8 тыс. 

По словам С. Чаплинскаса, даже на фоне роста общего числа привитых, людям, которые не уверены в своем иммунитете, рекомендуется привиться. 

«Если люди сомневаются в состоянии своего иммунитете, не знают, были ли они привиты двумя дозами, не знаю, болели ли, не уверены в том, что сформировали полноценный иммунитет, им следует незамедлительно привиться, либо провести анализ на антитела, чтобы быть уверенным в том, что корь им точно не грозит», – сказал глава центра.

В прежние годы в Литве фиксировалось значительно меньше случаев заболевания корью: в 2015 году было зафиксировано 50 случаев кори, в 2016 – 22, в 2017 – 2, а в позапрошлом году – 30 случаев.

Состояние прививки более половины заболевших в 2015-2019 годах – 53% – было неизвестным, а почти четверть заболевших – 24% – не прививались.

В данное время среди заболевших в основном взрослые люди от 30 до 44 лет – это 47%, 16% составляли дети в возрасте до 4 лет.  

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