Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Безответственно считать, что проблема кори в Литве решена, также безответственно и запугивать людей в связи с предстоящей вспышкой, утверждает глава литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

«Очень трудно сказать, но думать, что проблема кори должна быть исключена из повестки, было бы безответственно. Слишком пугать людей тоже безответственно. Это палка с двумя концами», – сказал BNS С. Чаплинскас.

По данным центра, в прошлом году корью заболели 834 человека, из них 196 детей и 638 взрослых. В основном в Каунасском и Вильнюсском округах.

Именно по причине значительно выросшего в прошлом году числа заболеваний корью, по данным центра, также значительно выросло и число прививающихся.