Безумные приключения на Карибах

Когда за окном лето, самое время сложить рюкзак и отправиться к далекому Карибскому морю на поиски сокровищ, спрятанных на островах. С 31 июля в кинотеатрах — полная безумных приключений и неожиданных событий анимационная история «Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант».

Злой принц Меган Хан из джунглей и пират Карибского моря капитан Саблезуб уже давно ищут следы магического бриллианта -. с тех пор, как принц Рава, правитель королевства Лама Рама, проговорился о его существовании. Это не просто драгоценный камень — в полнолуние он может исполнять самые сокровенные желания независимо от того, о чем его просят. Принц джунглей отдал бы все на свете, чтобы больше не бояться солнечного света и наконец выбраться из темноты джунглей. Морской пират Саблезуб, в случае если бы нашел драгоценный камень, украсил бы свой замок золотом и бриллиантами, ведь красивейший и умнейший морской пират этого достоин.

Но все поиски идут коту под хвост, когда волшебную драгоценность случайно обнаруживает Марк, мальчик, который бродит по джунглям. Как только эта новость достигает царя джунглей, он немедленно отправляет большую армию обезьян, чтобы добыть бриллиант любой ценой. Марк вынужден срочно уносить ноги. Ситуация осложняется тем, что ему на пятки наступает старый морской волк пират Саблезуб. Скороходу Марку на помощь приходят его лучший друг молодой пират Пинки и очень изобретательная, мечтающая о приключениях девушка Сунива. Они прекрасно знают, что задумал Саблезуб, поэтому нетрудно его перехитрить. История полна погонь и преследований! Кто первым испытает силу бриллианта — ведь полнолуние скоро наступит?..

Самый любимый персонаж детей в Норвегии капитан Саблезуб обещает литовским зрителям бешеное, полное смеха, незабываемых впечатлений и приключений время в кинотеатрах — уже с 31 июля.

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