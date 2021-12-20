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Билотайте: есть сведения, что Лукашенко приказал «очистить склады» от мигрантов

Nuotrauka Vidaus reikalų ministerija/ facebook.com

В последнее время фиксируется уменьшение потока пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, однако расслабляться нельзя — есть сведения о том, что Александр Лукашенко приказал «очистить склады» от нелегальных мигрантов, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. 

«Мы получили информацию, что Лукашенко дано распоряжение «очистить склады и Минск» от нелегальных мигрантов. Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или в соседнюю с нами Латвию», — сказала Билотайте на пресс-конференции в понедельник. 

По словам министра, в последнее время вызывает обеспокоенность и изменившийся характер насильственных атак у польской границы — нелегальные мигранты подготовлены белорусскими органами. 

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«Хотя в последнее время было несколько суток, когда мы не фиксировали ни одного нелегального мигранта, пытающегося пересечь границу Литвы, расслабляться мы не можем, потому что видим определенные тенденции, прежде всего — насильственные вторжения у польской границы», — сказала министр. 

«Чем они отличаются от организованных ранее акций — тем, что это хорошо натренированные нелегальные мигранты, это делают сотрудники белорусских органов, и эти акции организуются с помощью Беларуси», — отметила Билотайте. 

В  этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. 

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