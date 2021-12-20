Билотайте: есть сведения, что Лукашенко приказал «очистить склады» от мигрантов

В последнее время фиксируется уменьшение потока пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, однако расслабляться нельзя — есть сведения о том, что Александр Лукашенко приказал «очистить склады» от нелегальных мигрантов, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Мы получили информацию, что Лукашенко дано распоряжение «очистить склады и Минск» от нелегальных мигрантов. Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или в соседнюю с нами Латвию», — сказала Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, в последнее время вызывает обеспокоенность и изменившийся характер насильственных атак у польской границы — нелегальные мигранты подготовлены белорусскими органами.