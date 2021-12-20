Украина просит у США системы ПО Patriot — СМИ

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Украина просит США предоставить ей системах противовоздушной обороны Patriot на фоне угрозы нового нападения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

В то же время у Байдена все еще взвешивают, стоит ли Киеву присылать дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и др.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что отправка еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Москвой как провокационные действия.