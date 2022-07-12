Билотайте в Чехии призвала ЕС быстрее менять миграционную политику

На неформальной встрече министров внутренних дел Европейского Союза (ЕС) в Чехии министр Билотайте обратила внимание коллег на необходимость адаптировать законодательство и миграционную политику ЕС к текущим и будущим вызовам как можно скорее.

По словам министра, существует реальная возможность того, что президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко попытаются использовать нелегальных мигрантов для дестабилизации Европы.

Как говорится в сообщении, Чехия, которая будет председательствовать в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев, обещает исключительное внимание к вопросам миграционной политики ЕС. Литовский министр выразила надежду, что Чешская Республика начнет активно работать над предложением Комиссии по Регламенту об инструментализации миграции. По словам министра, это особо важный вопрос, которому за последние семь месяцев не уделялось должного внимания.

На неформальной встрече министров ЕС Билотайте отметила, что Литва ограничила свободу передвижения большинства нелегально прибывших мигрантов, чтобы предотвратить вторичное перемещение в ЕС.

По данным министерства, Литва уже заканчивает строительство физического барьера — внешняя граница Литвы и одновременно ЕС уже защищена на протяженнности 350 км концертиной и на 450 км ограждением. Выполнено 90% работ, установка современных систем настенного мониторинга будет завершена к концу года.

По словам министра, построенный на средства Литвы физический барьер помог контролировать первоначальные потоки нелегальных мигрантов, и это очень важный вклад в солидарное управление миграцией в ЕС.

Министр Билотайте подчеркнула, что последствия войны России в Украине вызвали новые угрозы внутренней безопасности в регионе – участились случаи торговли людьми, незаконного оборота оружия, контрабанды наркотиков, появляются гибридные угрозы.

В Праге министр подписала соглашение со Словакией о приграничном сотрудничестве с Украиной. Литовские полицейские помогут словакам бороться с нелегальной контрабандой оружия.

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