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Кабмин Литвы одобрил приобретение вакцин у BioNTech и Pfizer

Фото pixabay.com

В среду правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у создающих их фармкомпаний BioNTech и Pfizer.

На минувшей неделе Еврокомиссия заключила с этими компаниями предварительные договора, однако их отдельно еще должны одобрить страны Евросоюза.  ЕК договорилась о приобретении у BioNTech и Pfizer 200 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключено соглашение о резерве еще 100 млн доз.  

Руководитель Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис ранее сообщал BNS, что из дополнительного резерва Литве может достаться 620 тыс. доз.  

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Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.  

Кабмин принял решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Неделю назад конкуренты BioNTech и Pfizer сообщали о сходной эффективности их вакцин  – в 90% случаев они защищают от коронавирусной инфекции.  

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