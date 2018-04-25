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Biovela: заражённое сальмонеллой мясо попало только в сеть Maxima

  • Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Группа предприятий по переботке мяса Biovela Group, 20 тонн предположительно заражённого сальмонеллой мяса которой попали в магазины торговой сети Maxima, утверждает, что это мясо не попало в другие торговые сети.

«Мы провели отслеживающую проверку и убедились, что вероятно заражённое мясо не поставлялось никаким другим клиентам (за исключением Maxima – BNS) и не использовалось в производстве других мясных изделий», – прокомментировал BNS глава Biovela Group Аудрюс Кантаускас.

Как сообщает предприятие, получив 7 февраля информацию о предположительно заражённой продукции, оно предприняло все действия, чтобы это мясо и продукция из него не попали на рынок.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что в магазинах сети по продаже мяса Biovela более чем за неделю было продано около 11 тонн. По ее словам, после остановки торговли всем мясом было утилизировано почти  200 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков.

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Biovela утверждает, что проведенные Государственной продовольственно-ветеринарной службой дополнительные исследования 8 февраля показали, что связанные с гигиеной процессы на предприятии соответствуют нормам.

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