Бизнес: конкурентоспособность растет

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В рейтинге 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы 2020 года, составленном Coface, являющейся одной из крупнейших в мире компаний по страхованию коммерческих кредитов и управлению рисками, число литовских компаний выросло, эстонских – не изменилось, а латвийских – сократилось, сообщает BNS.

Список литовских компаний увеличился с 22 до 26. Количество латвийских компаний уменьшилось с 8 до 6, и, согласно сообщению Coface, в список также вошли шесть эстонских компаний.

«Доля литовских компаний в рейтинге ТОП-500 стабильно растет. По сравнению с компаниями, работающими в других странах, конкурентоспособность нашего бизнеса налицо. Стоит упомянуть компанию Thermo Fisher Scientific Baltics, которая не только успешно нашла новые бизнес-ниши во время пандемии, но и сумела увеличить свой годовой оборот в три раза», – отметил генеральный директор Coface Baltics Миндаугас Свентицкас.

«Vilniaus prekyba» по-прежнему занимает первое место среди литовских предприятий в новом рейтинге, поднявшись с 16 на 11 позицию в списке. Maxima Group также вошла в первую двадцатку в этом году, поднявшись с 28-го на 19-е место в рейтинге. Впервые появившаяся в рейтинге Thermo Fisher Scientific Baltics заняла 153-е место.

В прошлом году совокупная выручка 500 крупнейших компаний в регионе Центральной и Восточной Европы снизилась на 3,3% до 667 млрд евро. Более 54% по обороту в рейтинге TOP-500 приходятся на компании минерального, химического, нефтяного, фармацевтического секторов, на производителей пластмассы.

Среди 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы оказались четыре литовские сети розничной торговли, сообщил портал деловых новостей vz.lt. В рейтинге, составленном Coface, оказались торговые сети Maxima LT, Palink, Lidl Lietuva и Norfos mazmena.

Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене отмечает, что розничная торговля в Литве создает 6,8% добавленной стоимости, это четвертый сектор по объему создаваемой добавленной стоимости, и он больше, чем, например, в производстве продуктов питания.

Литва – среди середняков цифрового рынка ЕС

В обнародованном Европейской комиссией (ЕК) на минувшей неделе индексе цифровой экономики и общества (DESI) Литва занимает 14-е место среди 27 стран-членов Европейского союза (ЕС), сообщает BNS.

Индекс DESI показывает прогресс государств-членов в области цифровой конкурентоспособности, связанный с человеческим капиталом, широкополосной связью, интегрированием цифровых технологий на предприятиях и цифровыми государственными услугами, сообщила ЕК.

Балл Литвы в индексе DESI – 51,8 из 100 – чуть выше среднего показателя по ЕС (50,7). Занимаемая Литвой позиция за год не изменилась, однако в этом году в корне менялась методика расчета. Эстония в этом году заняла 7-е место, Латвия – 18-е, Польша – 23-е место. Во всем ЕС по результатам общей цифровой деятельности лидировали Финляндия, Швеция, Дания и Нидерланды.

По показателю человеческого капитала с 46,1 балла Литва занимает 17-е место и находится чуть ниже среднего показателя по ЕС (47,1 балла).

Общий балл Литвы за возможность пользоваться связью – 41,7, так что она занимает 25-е место среди стран ЕС. Услугами широкополосной связи (NKP) пользуется 71% домашних хозяйств, однако в сельской местности доступ к широкополосной связи (NKP) есть лишь у 29,6% домашних хозяйств.

Согласно своей стратегии, в 2025 году Литва стремится занять 10-е место в отчете DESI, а после проведения в жизнь запланированных реформ в 2030 году – 7-е место.

Информация «ЛК», BNS