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Духовное пространство

Благовещение

О вирусе и карантине не писал только ленивый. Я ленивый. Но пришел и мой черед. Несколько слов о том, как живет наша Церковь в условиях карантина.

Да, пожалуй, не только наша, а любая религиозная система вне зависимости от вероисповедания – и католики, и иудеи, и мусульмане, и старообрядцы, и протестанты. Богослужения продолжаются, только при закрытых дверях и без присутствия на них прихожан. Не обессудьте, это вынужденные меры. Все желающие исповедаться и причаститься могут это сделать в индивидуальном порядке или, например, подойти в храм к концу литургии. Более подробно узнать об этом можно в церкви.

Некоторые наши приходы транслируют богослужения через интернет онлайн, то есть в реальном времени. Вне богослужений храмы открыты ежедневно для частной молитвы и подачи поминовений. Кроме этого, наша епархия присоединилась к акции Римско-Католической церкви (далее цитата с официального епархиального сайта) – «каждый день в 20.00 молиться об избавлении от смертоносного вируса, об исцелении заболевших и о помощи врачам и всем борющимся со страшным недугом. Молитва может совершаться келейно, в домашних условиях, везде, где это возможно, и будет сопровождаться колокольным звоном в храмах в течение пяти минут».

Так что дорогой читатель, увы, при всем желании не сможет в этом году побывать в храме на Благовещенском богослужении, равно как и в Вербное воскресенье. Что до Пасхи – как Господь управит, карантин может быть продлен и после 13 апреля. А сейчас о Благовещении – надо же как-то приспособиться к сложившейся ситуации.

По-гречески этот праздник называется «евангелион». Корень «ев-» соответствует нашему «благо-», а ангел – это вестник. Евангелие – это Благая весть. Значит, если в вашем имени есть сочетание «ев», то в переводе там обязательно будет «благо-». Евгений – благородный, Евдокия – благоволение, Евфимий – благодушный, Евлампия – благосветлая.

Праздник-чудо! И не одно. Хотя не чудесных праздников, наверное, не бывает. Но этот особенный. Во-первых, весна. 7 апреля (25 марта по ст.ст.). Во-вторых, обычно выпадает на пост и скрашивает собой суровую его сосредоточенность. Иногда, правда, может при ранней Пасхе случиться и в Светлую неделю. А в далеком 1991 году совпал с Пасхой. Следующее такое совпадение будет только в еще более далеком 2075-м.

Но главное чудо – это само событие, описанное евангелистом Лукой (1,18-25). Благовещение – один из немногих богородичных праздников, в основе которого лежит не апокриф, а каноническое евангелие. Текст предельно краток, здесь нет пространных описаний и лирических отступлений. Очень похож на хорошую пьесу: ясные авторские ремарки и диалог, позволяющий не только следить за развитием действия, но при вдумчивом прочтении (а хорошую литературу надо читать именно так) ясно вырисовывается эмоциональное состояние персонажей, движение их мыслей и чувств.

Девушка сидит в своем маленьком домике (не думаю, чтобы у Иосифа были хоромы, которые изображали гении Возрождения), читает или занимается рукоделием (у Луки таких подробностей нет, это уже из апокрифов на тему Благовещения). И вдруг… появляется Ангел, прекрасный невесомый юноша с ветвью в руке. Потрясение в душе Марии. Да и Гавриил смущен. Он смущен тем, что сейчас должен выполнить самое важное из всех Божьих поручений: сказать заветные слова простой бедной 15-летней девушке из крохотного городка. «Радуйся, Благодатная! – приветствует он Ее и сам пугается этих слов. – Господь с Тобою. Благословена ты среди женщин». (Здесь и далее курсивом выделены цитаты из синодального перевода Евангелия от Луки —ПФ).

Мария смутилась от этих слов, оттого, что не может понять Гавриила. А не искушение ли это? Почувствовав смятение Девы, архангел начинает Ее успокаивать, хотя сам волнуется не меньше: «Не бойся,Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Тут Дева Мария еще больше смутилась, даже испугалась. Как же так? Ведь Она дала обет целомудрия! Как же нарушать обещание Богу? Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? И вот, как это часто бывает у кротких людей, в вопросе Мария проявляет больше твердости, чем иной в ответе. Даже ради избранного народа, ради многовековой мечты его о Мессии она отказалась пожертвовать данным Богу обетом.

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». – отвечает Ей Гавриил. И, чувствуя, что сказанное необычайно для Марии, Гавриил сообщает о другом чуде, неизмеримо меньшем. О том, что зачала старая Елисавета, двоюродная сестра Богородицы, мать Иоанна Предтечи. То есть все возможно для Господа. И действительно, эти слова, судя по всему, произвели на Марию огромное впечатление и немного успокоили.Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня; да будет мне по слову Твоему». Теперь Она все поняла и со смирением приняла ту великую ответственность, которую на Нее возложил Господь.

Если вдруг уважаемого читателя смущает сравнение евангельского текста с драматургией, в свое оправдание хочу сказать следующее. Драматургия – это не театр, а жанр литературы. Потом, я не собираюсь ни инсценировать Благую весть, ни писать пьесы на библейский сюжет, хотя такие произведения давно уже существуют. Они называются мистериями, были очень популярны в Средние века. У нас их, кстати, писал святитель Димитрий Ростовский.

Да и театр, как и музыка, литература, живопись и кино, сам по себе ни хорош и ни плох. Все зависит от конкретного произведения искусства, которое может либо вызывать низменные чувства, либо вести к Богу.

И в заключение. Дорогой читатель! В период карантина соблюдайте все предписания. Чем строже мы будем соблюдать этот великий медицинский пост, тем скорее он закончится.

Не болейте! С наступающим праздником!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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