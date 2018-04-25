Наша Маша в приют попала после смерти своего хозяина, когда о ней некому было позаботиться.

Мы очень хотим найти кошечке домашний очаг, где ей было бы спокойно и о ней заботились, так как она уже старшего возраста.

Наш тел. 8 605 33452