Блинкен и Лавров встретятся в Женеве 21 января

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На фоне кризиса вокруг возможной военной агрессии РФ в отношении Украины госсекретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На переговорах речь пойдет о путях дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Господин Блинкен на 150 процентов заинтересован увидеть, есть ли дипломатическое решение», — заявила во вторник, 18 января, представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга для журналистов, напомнив, что встреча с Лавровым состоится после переговоров с союзниками и партнерами в Киеве и Берлине.

Одновременно она выразила обеспокоенность Вашингтона прибытием российских военных в Беларусь. Это обстоятельство дает Москве дополнительную возможность вторжения в Украину, пояснила представитель Госдепартамента.

Встречи в Киеве и Берлине

19 января Энтони Блинкен встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, на следующий день в Берлине пройдут его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс.

Германия, США и другие западные страны принимают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Анналена Бербок 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с Сергеем Лавровым. На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО — Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно.

17 января Минск анонсировал проведение в феврале совместных с Россией военных учений близ границ Украины. Эти маневры пройдут «на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси», заявил правитель страны Александр Лукашенко.