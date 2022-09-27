Блинкен назвал фикцией «референдумы» в Украине

Так называемые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины — это фикция. Украинцы имеют полное право забрать свои земли и восстановить законные границы государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.
«Эти так называемые «выборы» — фикция, и точка. Они приходят, они ставят марионеточные правительства, местные органы власти. И тогда они приступают к «голосованию», которым они в любом случае будут манипулировать», — отметил он.
По словам Блинкена, Кремль попытается объявить временно захваченные территории Украины частью России по результатам референдумов. Но эта аннексия никогда не будет признана.
О том, что Штаты никогда не признают оккупированные территории Украины российскими, ранее также заявил президент США Джо Байден.
Напомним, США введут санкции против РФ из-за «референдумов».korrespondent.net