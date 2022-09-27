Блинкен назвал фикцией «референдумы» в Украине

Antony Blinkenas/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Так называемые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины — это фикция. Украинцы имеют полное право забрать свои земли и восстановить законные границы государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS News.

«Эти так называемые «выборы» — фикция, и точка. Они приходят, они ставят марионеточные правительства, местные органы власти. И тогда они приступают к «голосованию», которым они в любом случае будут манипулировать», — отметил он.