Bloomberg: Германия намерена отказаться от российской нефти к концу года

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ФРГ планирует прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года, даже если Евросоюз не сможет согласовать нефтяное эмбарго. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По их словам, процесс заключения сделок с альтернативными поставщиками идет успешно, и Берлин рассчитывает решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Среди этих проблем — поиск альтернативных источников сырья для крупного нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт на северо-востоке страны, который снабжает топливом в том числе берлинский аэропорт.

После начала войны в Украине Германия уже сократила долю сырой нефти, импортируемой из России, с 35% до 12%. Берлин не раскрывает альтернативные источники сырья.