Сейм продвинулся в вопросе предоставления Ландсбергису статуса руководителя государства

Vytautas Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Сейм Литвы во вторник во втором чтении утвердил законопроект о предоставлении статуса руководителя государства председателю Верховного Совета — Восстановительного Сейма Витаутасу Ландсбергису.

За это проголосовали 66 парламентариев, против было 33, 16 воздержались.

Инициированный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен проект был внесен в Сейм почти год назад — в июне прошлого года.

В нем констатируется, что «председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой восстановленного независимого Литовского государства».

Перед заседанием глава парламента сказала, что это вопрос, который «давно надо было решить». Она выразила надежду, что парламент примет проект и что Ландсбергис будет не только де-факто, но и де-юре признан руководителем страны.

«В оппозиции есть разные мнения, видимо, есть и те, кто ее не поддерживает в принципе. Не знаю, изменят ли они свое мнение. Мне бы больше всего хотелось, чтобы такие вопросы решались путем консенсуса и получали максимально широкую поддержку», — сказала Чмилите-Нильсен.

Правящие, выступающие за проект, говорят, что следует констатировать, что после восстановления независимости Литвы в 1990 году до президентских выборов у Литвы был руководитель, оппозиция критикует проект его как попытку переписать историю. Оппозиционные «аграрии» утверждают, что тогдашняя Временная Конституция не предоставляла председателю Верховного Совета статуса главы государства.

Юристы Сейма пришли к выводу, что предложение о предоставлении статуса главы государства председателю Верховного Совета может противоречить Конституции. Они ссылались на предыдущие постановления Конституционного суда.

Комитет Сейма по правопорядку не одобрил такое заключение Юридического департамента.

В парламенте уже были попытки предоставить статус руководителя государства Ландсбергису во время прошлого срок полномочий, однако инициативе тогдашнего спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса не получила политической поддержки от прежних правящих.

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