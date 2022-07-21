Bloomberg: Международный суд в Гааге планирует зимой предъявить России обвинение по военным преступлениям в Украине

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Международный суд в Гааге собирается начать рассмотрение первого дела о предполагаемых военных преступлениях России в Украине этой зимой. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Производство по делу может начаться в конце 2022 года или в начале следующего, сообщили собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными. Они отметили, что процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время. Раскрывать детали собеседники Bloomberg отказались.