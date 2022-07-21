Bloomberg: Международный суд в Гааге планирует зимой предъявить России обвинение по военным преступлениям в Украине

Международный суд в Гааге собирается начать рассмотрение первого дела о предполагаемых военных преступлениях России в Украине этой зимой. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Производство по делу может начаться в конце 2022 года или в начале следующего, сообщили собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными. Они отметили, что процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время. Раскрывать детали собеседники Bloomberg отказались.
По данным Bloomberg, Международный уголовный суд и Украина отдельно ведут переговоры о передаче Киевом как минимум одного российского чиновника-военнопленного в суд.
28 февраля главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начинает расследование, поскольку «убедился в наличии весомых оснований полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года.
2 марта прокурор сообщил, что получил обращения по поводу военных действий в Украине от 39 стран — участниц суда.korrespondent.net