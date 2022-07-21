Согласован пятый транш военной помощи Украине

Страны Евросоюза согласовали пятый транш в размере 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом в среду, 20 июля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины.