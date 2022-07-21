В Йонаве начинается строительство железнодорожного моста через реку Нерис

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

«Каждый новый мост, который появляется, это новая надежда и новые возможности. Это новое открытие. Это напоминание, что в мире даже во время войн нужно искать творчество и творческие решения», — отметила премьер на церемонии начала работ.

«Этот мост мы можем назвать и символическим мостом в будущие экономические возможности», — отметила она.

Министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что после начала войны России в Украине проект Rail Baltica стал не только экономическим, но и геополитическим, позволяющим «полностью интегрировать в Европу нашу сеть железных дорог».

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Мост будет строить итальянская компания Rizzani de Eccher, с которой подписан договор почти на 64 млн евро (без НДС).

Новый мост за 2.5 года должен быть построен рядом с городом Йонава, его длина будет 1510 м, самое большое расстояние между опорами 150 м.

Tilto statybų pradžios renginys

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено