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В Йонаве начинается строительство железнодорожного моста через реку Нерис

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В четверг в Йонавском районе начинается строительство железнодорожного мосте через реку Нерис. Самый длинный железнодорожный мост в странах Балтии — часть проекта европейской железной дороги Rail Baltica.

Ингрида Шимоните заявила, что мост, как и вся европейская железная дорога, сделает нас «лучше связанными» с другими странами Евросоюза.

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Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

«Каждый новый мост, который появляется, это новая надежда и новые возможности. Это новое открытие. Это напоминание, что в мире даже во время войн нужно искать творчество и творческие решения», — отметила премьер на церемонии начала работ.

«Этот мост мы можем назвать и символическим мостом в будущие экономические возможности», — отметила она.

Министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что после начала войны России в Украине проект Rail Baltica стал не только экономическим, но и геополитическим, позволяющим «полностью интегрировать в Европу нашу сеть железных дорог».

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Мост будет строить итальянская компания Rizzani de Eccher, с которой подписан договор почти на 64 млн евро (без НДС).

Новый мост за 2.5 года должен быть построен рядом с городом Йонава, его длина будет 1510 м, самое большое расстояние между опорами 150 м.

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