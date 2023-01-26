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Bloomberg назвал страны, где живут трудоголики

Фото pixbay.com

Наибольшими трудоголиками среди руководителей компаний и организаций являются французы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.

«Четверо из десяти руководителей французского бизнеса признались, что работают интенсивно и подолгу без регулярных перерывов», — говорится в исследовании.

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Оказалось, что именно французы проявляют наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы.

Авторы исследования утверждают, что трудоголиками жители Франции стают из-за собственных опасений по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием сотрудников работать удаленно.

«Такое сочетание внешнего экономического давления и склонности брать ответственность на себя могло привести к тому, что французские руководители оказались самыми трудолюбивыми», — сказал управляющий директор Bupa Globa Энтони Кабрелли.

Издание отмечает, что на втором месте по трудоголизму оказались руководители бизнеса и организаций из ОАЭ, на третьем месте — Египет, следом — Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур. 

korrespondent.net

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