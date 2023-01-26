Доля электромобилей в мировых продажах достигла 10%

Это чуть меньше 10% от общих продаж (80,6 млн), однако доля будет больше, если учесть подзаряжаемые гибридные автомобили (PHEV): EV-Volumes.com прогнозировала, что по итогам года будет продано около 2,6 млн таких машин.

Продажи «чистых» электромобилей (BEV) взлетели по сравнению с 2021 г. на 68%, тогда как в целом мировой рынок просел на 1%.



Главными рынками электромобилей остаются европейский и китайский (хотя США тоже наращивают обороты). Так, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2022 г. покупатели приобрели 5,033 млн «чистых» электромобилей (21,4% от всех продаж). Если же учесть подзаряжаемые гибриды (1,515 млн) и машины на водородных топливных элементах (в Китае все они включаются в категорию «автомобили на новых источниках энергии» – New Energy Vehicles, или NEV), доля в продажах составит 27,8% (6,548 млн).

В 2021 г. доля NEV-машин была 16,4%, а в 2020-м – 6,8%. При этом власти установили цель в 15-25% к 2025 г., то есть она была превышена уже в прошлом году.

Продажи автомобилей NEV подскочили в 2022 г. почти вдвое – на 94,3%, тогда как совокупный рост китайского рынка составил лишь 9,5%.

В Европе «чистые» электромобили составили 11% от всех продаж новых машин, а с учетом PHEV доля достигла 20,3%, по данным LMC и EV-Volumes.com.

В Германии, которая является крупнейшим авторынком Европы, каждый четвертый выпущенный автомобиль был электрическим, по данным ассоциации автопроизводителей VDA. А в декабре они по продажам обогнали машины с двигателем внутреннего сгорания.

Картина у немецких автокомпаний схожая: падение совокупного производства обычных автомобилей и сильный рост – электрических, включая подзаряжаемые гибриды. Так, у BMW динамика в 2022 г. составила минус 5% и более 100%, а у Volkswagen – минус 7% и плюс 26%.

В США доля электромобилей выросла до 5,8% с 3,2% годом ранее.

Стремительный рост рынка электромобилей продолжится, заявил в пятницу журналистам Ральф Брандштэттер, директор китайского подразделения Volkswagen. По его мнению, вскоре продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Китае начнут устойчиво сокращаться, в том числе из-за быстрого наращивания выпуска PHEV-машин. «В прошлом году каждый четвертый автомобиль, который мы продали в Китае, был подзаряжаемым гибридом, а в этом году будет каждый третий, – сказал Брандштэттер. – Пока поворотный момент еще не пройден, но мы ожидаем, что это случится между 2025 и 2030 гг.».

Volkswagen по итогам года оказался на 4-м месте по мировым продажам, перед ним – китайские BYD и SAIC Motor. Лидером остается Tesla, у которой продажи преодолели рубеж в 1 млн и составили 1,314 млн машин.

В России за 2022 г. было продано 2998 новых легковых «чистых» электромобилей (BEV) – на треть больше, чем в 2021 г., утверждает «Автостат» со ссылкой на регистрационные данные. По информации комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), официально в Россию было импортировано только 400 из них, остальные ввезены физлицами или по параллельному импорту.

Доля электромобилей выросла с 0,15% в 2021 г. до 0,5%. Но это объясняется катастрофой на российском рынке в целом: он рухнул на 58,7%, продажи составили всего 626 300 штук, по данным «Автостата».

В целом в мире рост спроса на электромобили в этом году может оказаться не таким сильным, как в 2022 г., предупреждают некоторые эксперты, включая Питера Фасса, аналитика по авторынку Ernst & Young. Причины – замедление мировой экономики, высокие цены на энергоресурсы и подорожание ряда ключевых материалов (так, цена используемого в аккумуляторах лития выросла в 2022 г. в 1,7 раза, из-за чего их стоимость увеличилась на 7% впервые за последние 12 лет). Но если предложение начнет превышать спрос, «мы снова увидим скидки» на электромобили, что подтолкнет продажи, добавляет Фасс (цитата по The Wall Street Journal).