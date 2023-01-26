Вильнюсцев ждут перемены: появится пешеходный мост

Муниципалитет указал, что приоритет парка на горе Таурас – зеленые, незастроенные склоны горы. В парке растет больше тысячи разных деревьев и кустов, их стараются сохранить, в ходе осуществления проекта посадят еще 112 деревьев, 5800 кустов, и 11 700 других растений, 2700 — луковичных цветов. Поскольку территория большая – 8,6 га и охватывает разные работы – приведение в порядок дорожек, инфраструктуры, озеленение и т.д., работы будут проводить поэтапно.

Вскоре на территории горы около ул. Памянкальне начнутся подготовительные работы, проведут археологические исследования. Весной начнется следующий этап – приведут в порядок парковки у ул. Памянкальне, зальют фундамент для виадука над ул. Тауро, начнутся общие работы на горе, проложат инженерные сети, посадят новые растения и т.д.

На время подготовки к строительству виадука возможны временные ограничения движения на подъездах к горе Таурас.

Ремонтные работы на горе Таурас связаны с будущим строительством Национального концертного зала. В декабре прошлого года завершено проектирование Национального концертного зала и получено разрешение на строительство, сейчас идет подготовка к международному тендеру. Строительство Национального концертного зала на горе Таурас планируется завершить к концу 2026 года.