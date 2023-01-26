81 миллиардер контролирует более половины богатств на планете

Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер призвала повысить налоги для сверхбогатых, заявив, что это «непременное условие для сокращения неравенства и возрождения демократии». По ее мнению, изменения в налоговой политике помогут справиться с продолжающимися кризисами во всем мире.

«Налогообложение сверхбогатых людей и крупных корпораций — это выход из сегодняшних накладывающихся друг на друга кризисов. Пришло время разрушить удобный миф о том, что снижение налогов для самых богатых приводит к тому, что их богатство каким-то образом «просачивается» ко всем остальным», — сказал Бухер.

На 1% богатейших людей приходится 45,6% общемирового состояния, на 50% с наименьшими доходами — всего 0,75%, согласно расчетам Oxfam. За последние два года богатство миллиардеров в среднем увеличивалось на $2,7 млрд в сутки.

Среди 1 тыс. самых богатых людей всего 124 женщины и пять чернокожих.

Верхние уровни ставок на доходы физлиц стали ниже и менее прогрессивными, отмечается в докладе. При этом средняя ставка налога на самых богатых в ОЭСР (включает 38 государств) снизилась с 58% в 1980 году до 42% в последнее время. Для 100 стран средний показатель находится еще ниже — около 31%.

В результате многие из самых богатых людей на планете почти не платят налоги. Например, реальная налоговая ставка у одного из самых богатых людей в истории Илона Маска, главы производителя электромобилей Tesla, составляет 3,2%. Другой богатейший человек — руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос — платит налоги по ставке менее 1%. Между тем один из рыночных трейдеров, с которым работает Oxfam в Уганде, Абер Кристин выплачивает 40% от доходов в виде налогов.