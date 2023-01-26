«Лишние» продукты питания — на благотворительность

В Сейме была повторно зарегистрирована усовершенствованная поправка к Закону о продуктах питания, которая предлагает запретить компаниям выбрасывать продукты питания, не соответствующие требованиям пищевого и другого законодательства, но безопасные и пригодные к употреблению, без предварительного предложения отдать их в благотворительную организацию.

В настоящее время безвозмездное пожертвование непродаваемых, но пригодных к употреблению продуктов питания на благотворительность носит только рекомендательный характер.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что, согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства сельского хозяйства, объем пищевых отходов в Литве составляет почти 400 000 тонн в год, и примерно одна шестая часть этого объема образуется в секторе розничной торговли.

«Цель законопроекта — уменьшить количество пищевых отходов в Литве, сохраняя продукты, пригодные для потребления, но не пригодные для продажи, основываясь на передовом опыте других стран Европейского Союза, и обеспечить продуктами питания людей, живущих в бедности, поскольку цена на корзину основных продуктов питания продолжает расти», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

T. Томилинас отмечает, что подобная практика уже была внедрена в Чехии и Франции, что помогло сократить количество пищевых отходов в этих странах. Он отмечает, что в Чешской Республике после принятия такого закона пожертвования на питание увеличились более чем в 3 раза.

Maisto Bankas ранее сообщил LRT.lt, что поддерживает предложение, но отметил, что у него нет возможности собрать у торговцев все непродаваемые продукты.

С. Гуревичюс, глава Продовольственного банка, сказал тогда, что около 40% продуктов, собранных в супермаркетах, составляют фрукты и овощи.