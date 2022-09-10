BMW будет выпускать водородные автомобили?

Эту модель разрабатывали с 2015 года на базе SUV (внедорожника) BMW X5, с лета 2021 года успешно тестировали на дорогах Германии, а зимой — и в Швеции вблизи полярного круга. И вот теперь пригласили высокого гостя по случаю запуска конвейера.

Водород подходит только для грузовиков?

Все так, да не совсем. Начнем с того, что баварские политики всегда охотно посещают компанию «Баварские моторные заводы» (Bayerische Motoren Werke), известную во всем мире по аббревиатуре BMW. Так что один только этот факт нельзя считать критерием значимости события. К тому же водородная тема сейчас в большой моде, и главе крупной технологически продвинутой федеральной земли выгодно лишний раз подтвердить живой интерес к инновациям в сфере H2. Тем более, что власти Баварии выделили почти 500 млн евро на создание научно-исследовательского центра в области водорода и на строительство водородных заправок, о чем не преминул напомнить Маркус Зёдер.

Автостроитель, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы продемонстрировать: его эксперимент пользуется политической поддержкой. Ведь речь, действительно, идет об эксперименте. В штаб-квартирах других немецких автостроителей — Volkswagen с дочками Audi и Porsche, Mercedes-Benz, дочке концерна Stellantis Opel, европейском отделение Ford — считают легковые машины на водороде бесперспективным направлением развития автопрома, а потому в рамках декарбонизации автотранспорта делают ставку на электромобили.

Другое дело — грузовики. Довольно широко распространено мнение, что в этом сегменте уходить от дизеля (или бензина) лучше в сторону водорода, особенно при большой тоннажности, поскольку для перевозки грузов на дальние расстояния могут потребоваться чрезмерно крупные и, главное, слишком тяжелые аккумуляторные батареи, да к тому же их в пути придется слишком долго заряжать. Впрочем, в отрасли есть и убежденные сторонники грузовых электромобилей.

Водородный автомобиль — это другой вариант электромобиля

Как бы то ни было, никто в Германии кроме BMW выпускать легковые H2-автомобили сейчас не собирается, хотя Mercedes-Benz и Audi одно время экспериментировали в этой сфере. Да и сами «Баварские моторные заводы» довольно успешно переходят на выпуск электромобилей и самое позднее в 2030 году намерены половину своей продукции оснащать исключительно электрическими моторами.

Но при этом председатель правления BMW Оливер Ципсе все же не хочет полностью отказываться от других технических вариантов. «Для нас работающие на водороде автомобили являются идеальной технологией для того, чтобы разумно дополнить автомобили на электрических батареях и тем самым укомплектовать набор решений в области электромобильности», — заявил глава компании на торжественном мероприятии 31 августа.

Так речь все же о электромобильности, только о другой ее разновидности? Да, ведь по сути дела водородные автомобили тоже являются электромобилями. Только в них работу электромотора обеспечивает не аккумуляторная батарея, подзаряжаемая от сети, а батарея, получающая электроэнергию от топливных элементов, в которых она вырабатывается — без вредных выбросов в атмосферу — в ходе химической реакции между водородом и кислородом.

Малая серия, которая даже не пойдет в продажу

Собственно, производство именно готовых систем топливных элементов и началось теперь в Мюнхене. При этом ключевой компонент, сами топливные элементы, BMW получает от японской корпорации Toyota, с которой сотрудничает в этой сфере с 2013 года. А Toyota, напомним, выпускает уже второе поколение самой известной в мире модели водородного автомобиля Mirai. По данным газеты Handelsblatt, глобальные продажи этой модели составили в прошлом году 6 тысяч единиц.

У BMW объемы серийного производства окажутся еще более скромными и составят менее 100 единиц, сообщило информационное агентство dpa. Так что баварский премьер-министр участвовал в Мюнхене в запуске малой серии. Экспериментальный характер начавшегося выпуска водородных машин подчеркивает и то, что они даже не поступят в продажу или в лизинг, а будут переданы отобранным автолюбителям в Германии, Франции, США, Японии, Южной Корее и Китае для их тестирования в обычных условиях.

Впрочем, Оливер Ципсе уже заявлял, что в руководстве BMW активно размышляют о втором поколении водородных машин. А Питер Нота, отвечающий в правлении концерна за сбыт и работу с клиентами, в интервью агентству Nikkei сообщил, что запуск будущего H2-автомобиля в серийное производство и в продажу намечен на 2025 год.

Весьма показательно, что столь конкретное заявление он сделал в беседе с журналистами именно из Японии. В Мюнхене явно исходят из того, что наилучшие шансы автомобили на водороде будут иметь в этой стране и в целом в Азии. Так, у Китая есть план довести число водородных машин на своих дорогах до 1 миллиона единиц, указывает агентство dpa.

Водородный автомобиль: аргументы «за» и «против»

В Германии, которая вышла в мировые лидеры по внедрению водородных поездов, к легковым водородным автомобилям скептически относятся и автомобилисты, и эксперты в области автопрома. Так, профессор Штефан Братцель, директор исследовательского института Center of Automotive Management (CAM) в Бергиш-Гладбахе, самым весомым аргументом против этой технологии считает «большой расход энергии при получении водорода».

Ведь с точки зрения сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов и защиты климата имеет смысл использовать только зеленый водород, произведенный из воды методом электролиза с использованием большого количества электроэнергии из возобновляемых источников. Что же получается, рассуждает эксперт: сначала тратить электроэнергию на производство водорода, а затем, в автомобиле, вновь преобразовывать H2 в электроэнергию? Не слишком ли большие будут при этом потери?

Еще один весомый аргумент «против»: во всей Германии H2 пока можно получить лишь примерно на 100 заправках. Но есть и аргументы «за». Водород — прекрасный накопитель излишков зеленой электроэнергии, его можно импортировать по трубопроводам и в танкерах из разных стран мира, например, из Канады, о чем только что договорилась побывавшая тем делегация правительства ФРГ. А для автомобилистов большое преимущество в том, что заправить бак (или два бака, как у BMW iX5 Hydrogen) можно за считанные минуты. А еще, добавляют в концерне, эта технология может оказаться особенно востребованной в наиболее крупных и тяжелых SUV.

Так что начало мелкосерийного производства H2-автомобилей на заводе BMW в Мюнхене только подольет масла в огонь дискуссий об их перспективах. Точнее: поддаст им водороду.