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Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

Photo by Liam Allport on Foter.com / CC BY

Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний, заявили в пресс-службе компании. «Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что основные операции в Москве приостановлены. 

Также сообщается, что Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе во вторник.

«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», — сказал он.

По информации американского минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.

freecity.lv

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