Разведке Литвы предлагают отложить представление отчета об оценке угроз

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Угрозы безопасности Литвы не меняются уже несколько лет, говорит председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

«Они не меняются уже несколько лет, но я не хочу комментировать методы, влияние и тому подобное. Это исходящие от России, от Китая угрозы и угрозы, которые сейчас возникают в результате проводимой абсорбции Беларуси и России», — сказал BNS глава комитета.

«Источники угрозы те же самые», — добавил он.

По его словам, литовская контрразведка действует должным образом и готова отразить нацеленные на внутренние процессы страны попытки деятелей извне».

«Впечатление такое, что в Литве сильная контрразведывательная система, она действует хорошо — контролирует попытки деятелей извне оказывать влияние на внутренние процессы, и эта ситуация (…) получает самые серьезные оценки», — сказал Касчюнас.

По его словам, в контексте вторжения России в Украину необходимо укреплять инструменты безопасности страны.

«Мы сейчас становимся похожи на Западный Берлин в годы Холодной войны, когда по сути нужно укреплять силы передового базирования союзников, повышать национальную безопасность, боевую мощь, чтобы мы были сильнее при сдерживании противников от каких бы то ни было попыток тестировать нас», — сказал глава КНБО.

Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативный служб в начале марте должны публично представить годовую оценку угроз национальной безопасности.

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБ) Сейма Литвы предлагает отложить публичное представление ежегодной оценки угроз национальной безопасности до окончания войны в Украине.

«Мы сами предложили, чтобы представление не было публичным, потому что пока нужно проанализировать происходящее в Украине, а затем оценить уроки, адаптацию Литвы и НАТО в целом к ​​новой реальности. Когда все закончится, эта оценка должна учитывать это, и мы предложили так сделать», — заявил журналистам председатель КНБО Сейма Лауринас Касчюнас.

В среду на закрытом заседании КНБО заслушал отчетную часть, подготовленную Вторым департаментом оперативных служб при Министерстве обороны, а во вторник члены комитета ознакомились с частью отчета, подготовленной Департаментом госбезопасности (ДГБ).

Обычно в этих отчетах главный акцент делается на угрозу, исходящую от России, Беларуси и Китая.

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