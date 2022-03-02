Санкции не остановят войну в Украине, войну в Украине может остановить война – Грибаускайте

Dalia Grybauskaitė/ Nuotrauka BNS/ Arnas Strumila

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в среду, что санкции не остановят российскую агрессию в Украине, а противостоять ей можно только с помощью войны.

«Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были. Они нужны, но все без тех исключений, которые мы видим сейчас, когда отключают SWIFT и обходят энергетический сектор и банки, которые его обслуживают…», — написала экс-глава государства в аккаунте в Facebook.

«Войну может остановить только война, которая уже началась. Не надо притворяться и пытаться успокоить свою совесть, поставляя Украине только оружие, да еще и с опозданием. Украинский народ воюет в этой войне за нас», — добавила она.

По словам Грибаускайте, повторение того, что НАТО не может помочь Украине, «звучит уже пафосно и свидетельствует о трусости Запада».

«Хотя обучение идет быстро, Запад до сих пор не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней либо участвуешь и воюешь с агрессором, либо стоишь и наблюдаешь, как он уничтожает Украину и ее народ, тогда он становишься соучастником военных преступлений. Да. Сообщником», — написала она.

По словам экс-главы страны, если не остановить президента России Владимира Путина в Украине, то «все равно придется воевать, только уже в наших странах».

«Мне стыдно слышать, как лидеры и официальные лица НАТО вздрагивают, говоря, что «мы не можем вовлекаться в конфликт», а в Сирии, Ливии, Африке, Югославии и Афганистане могли?», — вопрошает политик.

«Сегодня Украина борется за выживание своей нации и спокойствие в Европе. – отметила она. — Слава Украине. Слава ее героям, пока только ее героям, потому что других пока на горизонте не видно».

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение во всем мире. Россия окружила крупные города страны, но украинские силы интенсивно сопротивляются атакам.

Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено