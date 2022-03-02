Ландсбергис: мы должны поднять вопрос о гуманитарном коридоре для украинцев

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в Украине должен появиться гуманитарный коридор для гражданского населения, желающего покинуть оккупированные Россией территории.

«Мы должны поднять вопрос о гуманитарном коридоре внутри Украины с контролируемых сейчас российскими оккупантами территорий, чтобы гражданским лицам, которые подвергаются бомбежкам и находятся в нечеловеческих условиях, была создана возможность уйти с этих территорий», — сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства.

Он добавил, что такие гуманитарные коридоры объявляются бесполетной зоной, однако это «многосторонние решения».

«Для этого нужно даже согласие ООН в данном случае», — сказал Ландсбергис.

Россия на прошлой неделе вторглась в Украину и начала войну, вызвав возмущение во всем мире.

Москва окружила крупнейшие города страны, однако украинские силы интенсивно сопротивляются наступлению.

Западные государства ответили на вторжение санкциями для России и всесторонней помощью Украине, включая и военную.

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