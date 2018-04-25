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Боевик «Герой» — уже в кинотеатрах

Долгожданный, увлекательный, захватывающий, с напряженным сюжетом боевик «Герой» (в литовском прокате «Bėglys») вышел на крупнейшие экраны страны 4 октября. Сюжет фильма создал Николай Куликов, один из лучших сценаристов («Экипаж», «3 секунды»), а в главных ролях заняты Александр Петров, Владимир Машков и гламурная Светлана Ходченкова, и это предвещает особое зрелище!

15 лет назад Андрей под руководством своего отца окончил секретную школу, где подростки становятся агентами, готовыми ко всему. Цель обучения — создание военизированной сети агентов, способных выполнять специальные задачи в любое время.

Этот экспериментальный проект неожиданно прерывается. И подросток с высочайшим уровнем шпионских навыков пытается вписаться в нормальную жизнь, даже не вспоминая своего прошлого. Но неожиданный звонок от отца, полковника Родина (актер Владимир Машков), которого все считали погибшим, обнаруживает две новости. Во-первых, все эти годы отец был жив, а во-вторых, Андрею грозит опасность, потому что все агенты бывшей секретной школы должны быть безжалостно уничтожены. Андрей вынужден все бросить и бежать. Доверять никому нельзя.

Он находит сокурсницу, свою первую любовь Марию (актриса Светлана Ходченкова). Молодые агенты понемногу и, конечно, не по своей воле втягиваются в чрезвычайно опасный и совершенно секретный гигантский шпионский мир. Андрей не только будет бороться за свою жизнь, но ему также придется пережить самую сильную любовь и самое горькое предательство.

Тандем известных актеров и профессиональная съемочная группа гарантируют зрителям нафаршированный исключительными спецэффектами, захватывающий  триллер «Герой», завораживающий с самого начала и до последних секунд.

Актеры: Александр Петров («Полицейский с Рублевки», «Т-34»), Владимир Машков («Экипаж», «Миллиард»), Светлана Ходченкова («Мамы», «Благословите женщину»).

Жанр: боевик.

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