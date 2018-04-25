Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Международный валютный фонд (МВФ) оперативно реагирует на запросы о финансовой помощи для преодоления последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания. На данный момент за ней обратились более 90 государств, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время дискуссии в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

«Ситуация требует большого объема целенаправленных мер. Мы видим, что правительства стран активизировались, — отметила Кристалина Георгиева. — Но ряд государств не в состоянии принять стимулирующие экономику меры, для этого МВФ располагает резервом в $1 трлн. Мы очень оперативно реагируем на необычайно большое число запросов о помощи».

Говоря о нефтяных рынках, директор-распорядитель выразила уверенность, что придание большей определенности в этой сфере позволило бы урегулировать ситуацию. «Мы видим коллапс цен на сырье, включая нефть. Цены падают, нанося значительный ущерб странам-экспортерам», — сказала Кристалина Георгиева. По ее словам, МВФ, в частности, работает в оперативном режиме для предоставления срочного финансирования Нигерии.

Сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой будут участвовать руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет 13-19 апреля. В этом году из-за пандемии было решено организовать ее в формате видеоконференций.