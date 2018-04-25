Платежи во время карантина

1. Жителям Вильнюса рекомендуется оплачивать счета за коммунальные услуги и аренду социального жилья пользуясь интернет-банкингом или другими онлайн-платформами (сайты самообслуживания компаний, которые предоставляют такие услуги: ignitis.lt, vienasaskaita.lt и другие). Условия оплаты не меняются, они останутся прежними.

2. Не имея возможности оплатить за предоставленные услуги пользуясь интернетом, рекомендуем оплачивать счета в „Express-Market“, „Maximа“ магазинах, „Lietuvos spaudos“, „Narvesen“ и „Spaudos“ киосках, „Perlo“ терминалах, в почтовых отделениях Литвы (с 18 марта только банковской картой).

3. Сеньорам, не имеющим возможности самим оплатить счета за полученные услуги, рекомендуем попросить это сделать родственников (детей, внуков) пользуясь интернетом. Пeня за несвоевременную оплату коммунальныx услуг, аренду социального жилья и жилья самоуправления в течении этого периода не будут считатьcя.

4. Жителям Вильнюса во время карантина, испытывающим финансовые проблемы (те которые потеряют работу, будут находится в неоплачиваемом отпуске, простое не по своей вине или не будут иметь возможности заняться индивидуальной деятельностью и по этой причине не получат дохода) и имеющим неоплаченные счета за коммунальные услуги, аренду социального жилья или жилья самоуправления, организации предоставляющие услуги индивидуальными сoглашениями предоставят возможность продлить оплатy коммунальныx услуг. Просьбы клиентов продлить оплату будут рассматриваться индивидуально, сoгласуя обеим сторонам взаимно приемлемый график oплаты.

Информация vilnius.lt