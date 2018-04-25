Правительство Беларуси вводит на территории страны самоизоляцию

Правительство Беларуси вводит на территории страны такое ограничительное мероприятие, как самоизоляция. Совмин пояснил, кто должен будет отправиться на самоизоляцию и что грозит нарушителям.

Ранее власти ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывших в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на белорусские СМИ.

На самоизоляцию должны быть помещены граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства в следующих случаях:

если у них есть инфекция COVID-19;

если они относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Установить, к контактам какого уровня относится тот или иной человек, может Минздрав;

если они прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Тем, кто отправится на самоизоляцию, вручат требование о соблюдении правил. Людям на этот период будет выдан лист нетрудоспособности.

Если человек нарушит требования о самоизоляции, то пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 50 процентов от положенного по законодательству. Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.

Находящиеся в самоизоляции обязаны: не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор; при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами; уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности; при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив СМС-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

В постановлении сказано, что нарушение требований о самоизоляции влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.