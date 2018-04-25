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Предприятия Interscalit и Audimas будут выпускать защитную одежду для медиков — одноразовые халаты и фартуки, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Наши литовские производители, литовский бизнес подключается к преодолению этой сложной ситуации, связанной с COVID-19, и начинают выпускать продукцию, предназначенную для медиков — одноразовую одежду: около 30 тысяч одноразовых халатов и почти 1,3 млн защитных фартуков будет выпущено и поступит к медикам Литвы», — сказал А. Верига на пресс-конференции в четверг.

Согласно договорам, подписанным с Центром экстремальных для здоровья ситуаций, компания Audimas будет выпускать защитные фартуки, а компания Interscalit – одноразовые халаты. Стоимость договоров составляет около 800 тыс. евро и около 100 тыс. евро соответственно.

Как говорит глава организации Versli Lietuva («Деловая Литва») Дайна Кляпоне, предприятия страны должны следить за новостями и отслеживать, потребность в каких средствах сейчас самая высокая.

«Я призываю литовский бизнес следить за новостями и наблюдать, какие средства сейчас нужны. Мы действительно можем многое купить в Литве и для нас было бы очень хорошо производить такие стратегические товары именно в Литве», — сказала Д. Клепоне.

«С другой стороны, во всём мире сейчас не хватает этих товаров. Это и возможности экспорта», — добавила она.