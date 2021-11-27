Более десятка стран запретили полеты в Южную Африку из-за нового штамма

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Из-за нового COVID-штамма B.1.1.529 правительства ряда стран начали вводить ограничения на полеты в страны Южной Африки. Об этом сообщает The Guardian.

Уже со вторника, 30 ноября запрет на авиарейсы в Южную Африку и Ботсвану введет Испания.

Также Филиппины приостановили сегодня въездные международные рейсы из Южной Африки и других стран, где были зафиксированы случаи или вероятность случаев заболевания новым вариантом коронавируса — ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбик. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 15 декабря.

Кроме того, в число стран, которые ввели ряд ограничений на поездки в страны Южной Африки вошли Британия, Индия, Япония, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и Сингапур.

В то же время в Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленном в ЮАР, — заболел человек, вернувшегося из поездки за рубеж, он заболел 22 ноября. Случай стал первым в европейских странах.

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж несколько дней назад усилил контроль на границе с Бельгией из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напомним, что ранее ученые обнаружили новый COVID-штамм с 32 мутациями. В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке — шесть, а также один случай в Гонконге.