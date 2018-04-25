Более половины населения Земли подключено к интернету

Без интернета остается около 3,6 млрд человек. Большинство из них живут в наименее развитых странах.

«Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин – 58%, наибольшая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе», – говорится в исследовании.