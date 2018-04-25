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TOP,Новости,Общество

Суд разрешил арестовать Н.Венцкене на два месяца

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В пятницу Каунасский окружной суд выдал санкцию на арест бывшей судьи и экс-депутата парламента Неринги Венцкене, доставленной в Литву из Соединённых Штатов, сроком на два месяца.

«Просьба прокурора полностью удовлетворена, мера пресечения — арест — оставлена, установлен срок в два месяца», — сказал исполняющий обязанности председателя суда Арунас Пурвайнис.

Срок предварительного заключения исчисляется с 6 ноября. Она назначена на том основании, что Н.Венцкене может сбежать или скрыться.

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«Подозреваемая в настоящее время имеет сильные связи за границей, в США, где она до задержания имела место жительства, занятия, деятельност, там живёт её сын», — сказал судья, комментируя аргументы суда.

Как оценил суд, в Литве, между тем, у нее нет прочных связей, нет места жительства, она разведена.

По оценкам судьи предварительного следствия, обстоятельства, что Венцкене могла бы жить со своими родителями, не являются достаточными для применения более мягких мер пресечения.

Защитник Венцкене Соната Жукаускене заявила, что её подопечная подаст апелляцию на решение об аресте. Подозреваемая просит о более мягкой мере пресечения.

«Я удивлена тем, что запрос прокурора был полностью удовлетворен, оставили под арестом и назначили срок в два месяца», — сказала адвокат журналистам в суде.

С.Жукаускене подчеркнула, что против Н.Венцкене были выдвинуты обвинения в совершении четырёх преступлений, которые на практике не наказываются лишением свободы.

«Куда она сбежит? Нет смысла бежать, так как она уже 21 месяц пробыла в тюрьме», — акцентировала защитник Н.Венцкене.

Венцкене выдвинуты подозрения в неисполнении решения суда, оказании сопротивления сотруднику полиции, в том, что она препятствовала судебному приставу исполнять её обязанности, а также дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.

Н.Венцкене в тюрьме в Чикаго содержалась с марта 2018 года.

Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм отменил её правовой иммунитет.

Н.Венцкене утверждает, что обвинения против неё политически мотивированы.

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