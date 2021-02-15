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Более половины самоуправлений на этой неделе начнут прививать жителей старше 80

Nuotrauka pixabay.com

Более половины самоуправлений Литвы на этой неделе намерены начать вакцинацию от коронавируса жителей, которым более 80 лет.

Как сообщило BNS Министерство здравоохранения, среди начинающих вакцинацию самоуправлений и крупные города – Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис.

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Во всех самоуправлениях вакцинация жителей старше 80 лет должна будет начаться на следующей неделе.

Ранее в понедельник министерство сообщило о обновлении плана по вакцинированию от коронавируса, согласно которому в марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также больных хроническими болезнями. Массовая вакцинация жителей должны будет стартовать в апреле.

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Согласно этому плану, кроме уже прошедших вакцинацию групп планируется продолжать вакцинацию работников детсадов, учителей начальных классов, специалистов по специальному обучению, пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, жителей, которым 75 и более лет.

Вакцинирование второй дозой предусмотрено для работников аптек, медицинских учреждений, у которых нет контакта с больными коронавирусам, а также военных, работников разведки, участвующих в военных или международных операциях.

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