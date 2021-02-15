Более половины самоуправлений на этой неделе начнут прививать жителей старше 80

Согласно этому плану, кроме уже прошедших вакцинацию групп планируется продолжать вакцинацию работников детсадов, учителей начальных классов, специалистов по специальному обучению, пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, жителей, которым 75 и более лет.

Вакцинирование второй дозой предусмотрено для работников аптек, медицинских учреждений, у которых нет контакта с больными коронавирусам, а также военных, работников разведки, участвующих в военных или международных операциях.