В ООН дали старт десятилетию наук об океане

Океан вносит крупнейший вклад в мировую экономику. Так, рыбный промысел сегодня обеспечивает средства к существованию для более чем 3 млрд человек. Океан также играет важную роль в таких отраслях экономики, как торговля, транспортировка энергоносителей, туризм, добыча ископаемого топлива, и во все большей степени — развитие прибрежной ветроэнергетики.

От здоровья океанов и наших знаний об океане зависят наши собственные безопасность и благополучие. Исследованием океанов занимается ЮНЕСКО, точнее ее Межправительственная океанографическая комиссия, которая, среди прочего, координирует системы раннего предупреждения о цунами и занимается просвещением в области загрязнения морей и океанов пластиком.

«В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать их решения. Но только при условии, что мы перестанем ею пренебрегать, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. — По мере того, как мир, охваченный коронавирусом, адаптируется к новой нормальной жизни, науки об океане будут играть важную роль в восстановлении после пандемии».

При том, что сегодня мы знаем об океане уже очень много, это лишь малая часть того, что таит в себе Мировой океан, покрывающий 71% планеты. На сегодняшний день на карту с высоким разрешением нанесено лишь около 20% территории морского дна. Еще предстоит изучить обширные области, в частности, арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов. Необходимость более глубокого понимания океанических явлений стоит особенно остро, поскольку Мировой океан играет важнейшую роль в смягчении последствий глобального потепления, но его возможность поглощать парниковые газы почти исчерпана.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане, главным образом, в поиск новаторских решений глобальных проблем, отмечают в ООН.