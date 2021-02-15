Лавров об отношениях с ЕС: Все разрушено — не нами

«Евросоюз последовательно разрушил все без исключения механизмы, которые существовали на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая саммиты, которые проводились дважды в год, включая ежегодные встречи правительства РФ с еврокомиссарами», — утверждает Лавров.

«Все это разрушено, и повторю — не нами», — добавил он.

Сейчас, по словам главы МИД РФ, отношения с ЕС имеют спорадический характер и сводятся либо к ситуации с поставками углеводородов, либо к вопросам внешней политики.

В свою очередь, в ЕС сегодня заявили, что не видят смысла комментировать высказывания Лаврова.

«Главный дипломат ЕС в Москве высказал очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ… Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно — это действия и поведение России», — отметил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел ЕС планируют обсуждать на встрече 22 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», — сказал он тогда.

В ЕС «приняли к сведению» слова Лаврова и констатировали, что «состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее».