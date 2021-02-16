Г. Науседа призывает продолжать борьбу с Белорусской АЭС

В речи президент отметил, что на фоне подготовки к коммерческому запуску небезопасной БелАЭС необходимы конкретные решения по усилению гражданской безопасности в Литве, системы по наблюдению за угрозами, управлению кризисами и последствиями. Для этого необходимо сотрудничество разных ведомств страны.

Президент считает, что эти вопросы национальной безопасности и в дальнейшем будут обсуждаться на самом высоком уровне в Совете по обороне государства.

Литва активнейший критик БелАЭС, которая построена рядом с литовско-белорусской границей, однако Минск отвергает претензии по поводу ее безопасности.