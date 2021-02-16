Г. Науседа призывает продолжать борьбу с Белорусской АЭС

Президент Гитанас Науседа призывает политические силы, экспертов и активистов объединить силы и теснее сотрудничать в борьбе с угрозами, исходящими от Белорусской АЭС (БелАЭС), а в целях бойкота электроэнергии на рынке стран Балтии надеется на скорейшую реализацию технической стороны такой блокады.
Глава страны в понедельник приветствовал членов ассоциации «Союз против Белорусской АЭС» в честь первой годовщины деятельности, сообщила администрация президента.
«Я надеюсь, что общие силы представителей различных политических сил, экспертов, активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы», — заявил Г. Науседа.
Президент обратил внимание, что безопасность БелАЭС стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, который регулярно обсуждается на Совете глав стран Европы (СГЕ). По мнению президента, благодаря представителям Литвы к решению вопроса безопасности БелАЭС подключился и Европарламент (ЕП), который принял соответствующую резолюцию 11 февраля.
В речи президент отметил, что на фоне подготовки к коммерческому запуску небезопасной БелАЭС необходимы конкретные решения по усилению гражданской безопасности в Литве, системы по наблюдению за угрозами, управлению кризисами и последствиями. Для этого необходимо сотрудничество разных ведомств страны.
Президент считает, что эти вопросы национальной безопасности и в дальнейшем будут обсуждаться на самом высоком уровне в Совете по обороне государства.
Литва активнейший критик БелАЭС, которая построена рядом с литовско-белорусской границей, однако Минск отвергает претензии по поводу ее безопасности.