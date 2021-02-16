Эйфелева башня в Париже сменит свой цвет

Фото pixabay.com

Эйфелева башня впервые сменит цвет с 1968 года. С коричневато-ржавой она станет золотой. Об этом пишет Time Out.

“Башню красят в желто-коричневый — цвет, который предпочитал сам Гюстав Эйфель”, — пишет издание.