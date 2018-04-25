default image
В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Подробнее...
default image
Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Подробнее...
default image
В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

Подробнее...
default image
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

Подробнее...
default image
На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

Подробнее...
default image
Коронавирус добрался до Мексики

Подробнее...
default image
Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень велик

Подробнее...
default image
В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

Подробнее...
default image
Болгария усилила охрану границы

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа призывает жителей сохранять спокойствие

Подробнее...
default image
В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB

Подробнее...
default image
Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Подробнее...
default image
Tez Tour прекращает полеты в Верону, Novaturas – в Бергамо

Подробнее...
default image
Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

Подробнее...
default image
Вернувшиеся полупустым самолётом из Милана литовцы прошли дезинфекцию

Подробнее...
default image
Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Подробнее...
default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Болгария усилила охрану границы

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Армия, пограничная полиция и жандармерия (войска МВД) Болгарии усилили охрану как сухопутной, так и морской границы с Турцией, пишет «Новая газета» со ссылкой на местные СМИ. На такие меры власти страны пошли после того, как Турция объявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев в Европу.

Через северо-западные районы Турции к границам Болгарии и Греции устремились сотни беженцев.

Но после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что в данный момент миграционной угрозы для Болгарии на турецкой границе нет. Тем не менее на понедельник запланирована их личная встреча.

Премьер Борисов указал, что ни Турция, ни какое-либо другое государство не должно быть поставлено в такое положение, чтобы им пришлось справляться с проблемой мигрантов самостоятельно.

реклама

Болгарская армия, как сообщил министр обороны Красимир Каракачанов, готова направить в район границы до тысячи военнослужащих и 140 единиц военной техники.

Европейский союз заявил, что в случае необходимости окажет помощь Болгарии в обеспечении пограничного контроля.

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600