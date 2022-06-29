Болгария вышлет из страны 70 граждан РФ

«Наши спецслужбы определили их как людей, во многом связанных с их спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны. Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД с выполнением своей работы», – сказал он.

Петков добавил, что дипломатическая роль россиян «была скорее прикрытием». Они занимали различные официальные должности и, по словам премьер-министра, занимались «нехарактерной для этих дипломатических должностей деятельностью».

«Это ни в коем случае не агрессия против российского народа – просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать. В воскресенье мы ожидаем, что самолет на 70 мест вернется в Москву», – добавил болгарский премьер.

В свою очередь источник в МИД РФ заявил ТАСС, что Россия даст ответ на высылку Болгарией 70 дипломатов.

Напомним, в марте МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Они занимались «неконтролируемой разведывательной деятельностью», несовместимой с дипломатической работой.

Позже власти Болгарии отозвали своего посла в России для консультаций после заявлений, прозвучавшим от посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой.