Экономисты Литвы: инфляция более 20% будет сокращать потребление, а в июле еще вырастет

«Такие цифры вызывают сомнения в том, что потреблять, почему потреблять, покупать или не покупать. Такая инфляция означает, что во второй половине года мы увидим падение продаж, и бизнес это обязательно почувствует», — добавил он.

По его словам, преодоление рубежа в 20% значимо, оно было определено растущими ценами на энергоресурсы в Литве.

«Удивительно, что мы не видели такой цифры с 1996 года, это значительная инфляция. Основные причины, наверное, энергетика, которая продолжает расти, дорожает топливо», — сказал Дубниковас.

Экономист Luminor Bank Жигимантас Маурицас сказал, что такой уровень инфляции превысил ожидания и, как ожидается, продолжит расти в июле из-за более высоких цен на электроэнергию и газ.

«20 процентов — это немного выше ожиданий, я ожидал, что этот рубеж будет пройден в июле — не будем забывать, что тогда цены на газ и электроэнергию вырастут, а значит, инфляция будет еще выше, а начнет снижаться только в августе», — сказал BNS Маурицас.

Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что не стоит удивляться бьющей рекорды инфляции, поскольку остаются в силе те же факторы — низкая сравнительная база, влияние российской войны в Украине, обострившаяся и без того сложная мировая ситуация с сырьем, а также внутренние факторы в Литве, например, подорожание услуг.

«Есть признаки беспокойства по поводу осени этого года, потому что, когда речь идет только о еде, есть много беспокойства по поводу России и Украины, потому что они это важное продовольственное сырье, и для Украины создаются значительные препятствия в вывозе урожая. Какой будет осень, будет зависеть от многих факторов», — сказала она BNS.

По словам Маурицаса, текущая высокая инфляция увеличивает вероятность дефляции в следующем году, и рынок уже видит такие сигналы, например удешевление металлов.

«Чем выше инфляция сейчас, тем выше вероятность дефляции в следующем году, первые признаки уже видны — цены на металлы резко упали, а цены на продукты не будут расти вечно. Мы как следует покатаемся на американских горках», — считает экономист Luminor.

По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве составила 20,5% в июне, а месячная — 2,2% (по сравнению с маем), сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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