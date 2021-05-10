Большая часть самоуправлений решила не возвращать учеников 5-11 классов в школы

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Несмотря на то, что правительство Литвы с понедельника разрешило вернуть за парты учеников 5-11 классов, большая часть самоуправлений страны решила до конца учебного года оставить школы на удаленном обучении, показывает опрос, проведенный Литовской ассоциацией самоуправлений (ЛАС).

Ответы дали 43 самоуправления из 60-и, 26 из ответивших сказали, что до конца года школьники вообще не вернутся в классы. Среди ответивших так — самоуправления Шяуляй и Клайпеды, однако и в других крупных городах возвращение школьников за парты намечается лишь в нескольких школах.

16 самоуправлений указали, что пятиклассники — одиннадцатиклассники вернутся за парты в части школ, то есть как минимум в одной школе, хотя бы в нескольких классах. О том, что во всех школах будет применяться только контактное или смешанное обучние, информировало лишь одно самоуправление — Кретингского района.

Правительство разрешило возобновить контактное обучение в этих классах только с необходимым условием — эти школьники и педагоги должны периодически проверяться на COVID-19.

Большинство самоуправлений утверждает, что не возобновлять контактное обучение решено потому, что с этим не согласны родители, большая часть самоуправления, указавших, что согласились возобновить контактное обучение, также информировала, что сделает это лишь в некоторых школах и лишь в нескольких классах.

Ранее в школы было разрешено вернуться младшеклассникам и абитуриентам.