Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента, передает ТАСС.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — отметили в президентской пресс-службе.

При этом, добавили там, на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. «Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению», — отметили в пресс-службе. В ее сообщении также говорится, что при наделении Совбеза соответствующими полномочиями основным вопросом будет вопрос проведения выборов и Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. «Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», — заявили в пресс-службе. Документ вступает в силу с момента его подписания, уточнили там.

О подготовке декрета Лукашенко сообщил 24 апреля. Тогда глава государства заявил, что решение о необходимости издания подобного декрета было принято им в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране, подготовкой государственного переворота и покушения на президента республики.