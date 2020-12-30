Больше нет очередей для пациентов, ожидающих протезирования зубов

Государственная больничная касса (ГБК) сообщает, что больше нет очередей для пациентов, ожидающих протезирования.

По словам заместителя директора ГБК Татьяны Голубаевой в этом году из Фонда обязательного страхования здоровья было выделено 39,2 млн евро — на 6 миллионов евро больше, чем в прошлом году.

«Значительно увеличившееся финансирование позволило сократить очередь ожидающих услуг протезирования зубов и в конечном итоге ликвидировать ее. Это поистине исторический момент», — говорится в заявлении Т. Голубаевой.

По информации ГБК, с января услуга протезирования зубов «будет доступна практически сразу».

Также утверждается, что упрощаются бюрократические процедуры, т.е. отныне пациентам не нужно будет заполнять множество документов — заявку на включение в лист ожидания, на получение подтверждения о включении из территориальных больничных касс и так далее. После того, как данные пациента будут введены медицинским учреждением, далее они будут обрабатываться и регистрироваться в электронном виде.

Кроме того, в условиях отсутствия очередей, возможности протезирования зубов за свой счет, получая впоследствии компенсацию из фондов медицинского страхования, больше не будет. Услуги по протезированию зубов предоставляются в учреждениях, заключивших договоры с территориальными больничными кассами.

Право на получение этих услуг имеют пенсионеры, нетрудоспособные или частично дееспособные лица, несовершеннолетние и пациенты, получающие лечение от рака полости рта, лица и челюстно-лицевой области. Размер компенсации, в зависимости от возраста пациента и сложности лечения, составляет от 26 до 1550 евро.

Информация ЛК по сообщению BNS