Большинство литовцев считают, что война в Украине будет толчком к «зеленой» реформе

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Две трети — 65% опрошенных жителей Литвы считают, что война в Украине и вызванный ею рост цен на энергоносители должны ускорить «зеленую» трансформацию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В связи с чем банк утверждает, что готов помочь Литве осуществить такую ​​трансформацию как консультацией, так и финансовой поддержкой.

«Литовцы считают, что в борьбе с глобальным энергетическим и климатическим кризисом приоритет должен быть отдан дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии», — заявил вице-председатель ЕИБ Томас Острос.

71% опрошенных жителей Литвы считают, что если в ближайшие несколько лет резко не сократить потребление энергии и товаров, ждет глобальная катастрофа. Кроме того, 76% опрошенных считают, что правительство действует слишком медленно, а 54% — что к 2030 году Литва не сможет существенно сократить количество выбросов углекислого газа.

Действия, в порядке важности, которые должно предпринять правительство, 50 % литовцев считают, что приоритет следует отдавать развитию возобновляемых источников энергии, 34 % – на диверсификацию энергоснабжения и 16 % – энергосбережению (в среднем по Европейскому Союзу – 19%)

Кроме того, 58 % литовцев согласны с тем, что цены на энергию должны индексироваться в соответствии с потреблением каждого домохозяйства, 53% считают, что товары и услуги, сильно загрязняющие окружающую среду, такие как внедорожники и воздушный транспорт, должны облагаться высокими налогами.

28 % жителей Литвы согласились бы этой зимой понизить температуру в своих домах до 19 градусов. В то время 25 % литовцев утверждают, что не могут отапливать свои дома.

42 % респондентов считают, что правительству следует в краткосрочной перспективе снизить налоги, связанные с энергетикой, 28 % — ограничивать и регулировать цены на газ, нефть и уголь и 7 % поддерживает раздачу энергетических купонов.

67 % литовцев считают инфляцию своей самой большой проблемой. В то время 64% населения утверждали, что ощущают последствия изменения климата.

В опросе ЕИБ, проведенном в 30 странах ЕС в августе, приняли участие более 28 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше.

Информация ЛК по сообщению BNS